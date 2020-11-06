Врачи запретили девочке «с маской Бэтмена» выходить на улицу в Краснодаре

Американские пациенты вынуждены сидеть дома в России. Фото: Кэрол Феннер

В клинике фотодинамической терапии продолжают лечение годовалой Луны из США. В октябре девочке с родимым пятном в виде маски Бэтмена сделали очередную операцию. Невус был удален с левой щечки. Но это еще не конец. Полностью избавят девочку от уродливого родимого пятна не раньше следующего года, когда заживут свежие ранки после операций.

Но теперь Луна и ее мама Кэрол вынуждены уйти на самоизоляцию из-за коронавируса.

- Врачи рекомендовали нам не рисковать и не посещать людных мест. Луна слаба из-за операций, а у меня диабет, - написала Кэрол на своей странице в соцсети.

Как известно, вирус наиболее опасен для людей с хроническими болезнями. Ослабленный медицинскими манипуляциями организм Луны тоже может дать сбой.

Напомним, помимо известной на весь мир американки, в клинике сейчас лечат другую девочку из США. Ей тоже уже сделано несколько операций по удалению невуса.