На Кубани предупредили о сильном тумане

На Краснодарский край опустился плотный туман

Краснодарский край погрузился в туман. Видимость на дорогах региона упала. В госавтоиспекции просят учитывать эти обстоятельства при выезде на дорогу или вовсе отказаться от поездок на личных автомобилях.

- При движении нужно быть предельно внимательными, максимально снижать скорость движения, использовать на автомобиле противотуманные фары и огни, соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим, - сообщили "КП" - Кубань" в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Кроме того, предупредили в автоинспекции, скорость и расстояние при движении во время тумана искажаются. Это очень опасно.

Напомним, метеорологи предупредили о предстоящих заморозках в ноябре. Температура воздуха опустится до минус пяти градусов.