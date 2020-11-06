На Кубани при загадочных обстоятельствах пропала школьница

Девочку ищут с 1 ноября.

16-летняя школьница при загадочных обстоятельствах пропала в Туапсинском районе. Тамара Харичева ушла из дома в районе Урочище Монаха села Ольгинка около 09:00 1 ноября, но обратно так и не вернулась. Прошло уже пять дней, однако местонахождение подростка до сих пор не установлено.

С родными на связь девочка не выходит. Потому семья обратилась за помощью к волонтерам отряда «Поиск детей».

На вид девочке 16-17 лет, она среднего телосложения, рост 170 сантиметров. Волосы у нее черные, подстрижены под каре.

- В день пропажи школьница была одета в платье цвета хаки ниже колен, черную кожаную куртку и светлые кроссовки, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде. - При себе у нее была серая кожаная сумка.

Если вам известно о местонахождении Тамары Харичевой, просьба позвонить по телефонам 02 или 8-915-857-85-44.