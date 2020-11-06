В Геленджике недостроенную гостиницу продают за 1 миллиард рублей

Заявки на приобретение комплекса принимаются до 29 ноября

Гостиницу-долгострой в самом центре курортного Геленджика продают за один миллиард рублей.

- На продажу единым лотом выставлено право аренды (до 2052 года) четырех земельных участков общей площадью 16 га и 17 недостроенных на 20 процентов коттеджей площадью до 900 квадратных метров, - сообщает пресс-служба "Российского аукционного дома".

Рядом с комплексом - курортная инфраструктура и набережная. Более того, площадь объекта позволяет разместить на ней собственные постройки. На 150 тысячах квадратных метров можно поставить бассейны, аквапарк, кафе.

Аукцион уже объявлен. Всех желающих приобрести комплекс просят отправлять заявки не позднее 29 ноября. Первым шагом к лоту будет считаться заявленная сумма в 25 миллионов. Будущему владельцу грандиозного объекта необходимо будет также внести предоплату в сумме 100 миллионов рублей.