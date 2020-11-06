Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 6 ноября 2020 увеличилось на 139

Заболевших меньше не становится

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. По данным на 6 ноября за последние сутки число заболевших на Кубани выросло на 139 человек.

- В Краснодаре выявлен 31 пациент с COVID-19, в Темрюкском районе – 16, в Туапсинском – 12. По девять – в Белореченском и Крымском муниципалитетах, восемь – в Кавказском. По семь положительных результатов в Сочи и Новороссийске. По шесть – в Крыловском и Тихорецком. По пять новых пациентов в Анапе и Северском районе, по четыре в Геленджике и Абинском районе, три – в Новокубанском, два – в Армавире. По одному человеку заболели в Отрадненском, Красноармейском, Гулькевичском, Тимашевском и Каневском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе отметили, что среди зараженных за последние сутки – 16 детей. Стоит отметить, что увеличивается число тяжелых пациентов: 41 человек находится на ИВЛ, еще четверо – на ЭКМО.