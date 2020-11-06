На Кубани назвали самые безопасные города по коронавирусу

Больницы полны больными коронавирусом Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае назвали города и районы, где меньше всего зараженных коронавирусом.

- Наименьшее число инфицированных у нас в Брюховецком, Приморско-Ахтарском районах и в Анапе, - сообщил замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

Напомним, ранее сообщалось, в каких населенных пунктах зафиксировано наибольшее число зараженных. Рассадниками инфекции стали три города и четыре района, в основном из-за расположения госпиталей.

- Краснодар возглавил антирейтинг – здесь зарегистрировано с начала пандемии 6222 случая, второй по зараженности – Сочи с 1568 случаями. Тройку замыкает Белореченский район - 538 случаев. Далее идут Новопокровском и Тихорецкий районы – 469 и 446 случаев соответственно. В Армавире выявлено – 427 случаев, а в Белореченском районе – 422, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Сегодня, 6 ноября, в регионе вновь выросла статистика по заболевшим, и это новый антирекорд - 139 человек.