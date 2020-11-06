Скончались семь пациентов с COVID-19 в госпиталях Краснодарского края

Число летальных случаев достигло 460 человек

В Краснодарском крае продолжает увеличиваться скорбный список смертей от коронавируса.

34-летняя жительница Тихорецкого района была доставлена в стационар. Тест на COVID-19 показал наличие в организме опасной инфекции. Все старания врачей оказались тщетны. Пациентка умерла.

70-летний жителя Туапсинского района с высокой температурой и сильным кашлем привезли в краевую больницу №1. Мужчина находился на гемодиализе, страдал такими заболеваниями, как подагра, сахарный диабет, гипертония.

Житель Краснодара такого же возраста умер в инфекционке. У него также были проблемы с сердцем и панкреатит.

Двое другие умерли от двусторонней пневмонии на фоне ковида в госпиталях Северского и Крымского районов.

- Всего с начала пандемии на Кубани умерло 460 пациента с коронавирусом,- сообщает региональный минздрав.