Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

6 ноября официально завершены поиски основателя Skillbox Игоря Коропова, который пропал в Сочи. Напомним, о пропаже Игоря Коропова в полицию сообщил его друг. По словам товарища, мужчина вышел из отеля в сторону пирса в Имеретинской низменности и не вернулся.

Позже на пирсе нашли его телефон, а затем и рюкзак. Позднее стало известно, что найден и самокат без вести пропавшего сооснователя Skillbox. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае. Активно в поисках участвовали спасатели, полиция и СК. Пока одни прочесывали берег, другие искали пропавшего в воде.

Утром 6 ноября стало известно, что тело мужчины нашел тренер по вейкборду в 300 метрах от берега. Спортсмен, нашедший пропавшего основателя Skillbox Игоря Коропова, рассказал «КП» подробности операции.

- Найден. Погиб, - подтвердили информацию в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Сейчас проводятся необходимые экспертизы.