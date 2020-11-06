Следком Кубани: Тело найденного в Сочи мужчины без признаков насильственной смерти

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Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах пропажи 31-летнего основателя Skillbox Игоря Коропова. Напомним, спустя 5 дней поисков его тело найдено в море, в 300 метрах от берега. Информацию об этом предварительно подтвердили в СК.

- Тело погибшего доставлено на сушу, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - На месте работает следователь территориального следственного отдела СКР по краю.

Предварительно, Игорь Коропов утонул. Правоохранители предполагают, что мужчина, который не умел плавать, рискнул сделать селфи на фоне бушующего моря. Когда его накрыло волной, он просто не сумел справиться со стихией.

- С целью установления точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза, - добавляют в Следкому Кубани.

Расследование продолжается.