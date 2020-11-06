В Краснодаре достроят проблемный жилой комплекс

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре жилой комплекс "Радуга" достроит Фонд защиты прав дольщиков. О решении наблюдательного совета сообщил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Жилой комплекс на улице Жигуленко, 7 представляет собой три недостроенных 20-этажки. Они были заложены в 2015 году, а в конце 2016 года застройщик должен был сдать жилье собственникам.

Но этого не произошло, и объект был заморожен.

-Теперь все три литера будут переданы на достройку Фонду защиты дольщиков Кубани совместно с госкомпанией. В ближайшем будущем необходимо подписать соглашение о софинансировании завершения объектов, после чего региональный Фонд выполнит все необходимые юридические процедуры. И уже после этого приступит непосредственно к строительно-монтажным работам на ЖК «Радуга», – сообщил первый замглавы региона.

Известно, что работы на ЖК уже начались.