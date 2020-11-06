Гостям "Сочи Парка" бесплатно раздадут тыквы

Фото: "Сочи Парк"

8 ноября, в последний день празднования Дня Рождения Бабы Яги, в "Сочи Парке" пройдет необычная акция.

По случаю осеннего тематического праздника для украшения территории и создания фотозон было использовано более 16 тысяч настоящих тыкв. 8 ноября, в последний день празднования именин Бабы Яги, оранжевые плоды разных форм и размеров смогут забрать с собой все желающие посетители парка.

С 9 ноября "Сочи Парк" будет работать без выходных в новом режиме: понедельник и вторник – прогулочные дни, когда аттракционы отдыхают, а среды по воскресенье останется практически летний график, с экстремальными, семейными и детскими аттракционами. Подробное расписание работы парка можно найти на сайте. А для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход свободный.

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