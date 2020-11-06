Энергетики «Россети Кубань» установили 3000 «умных» счетчиков на юго-западе края

Фото: «Россети Кубань»

3000 интеллектуальных приборов учета электроэнергии потребителям Анапы, Геленджика, Новороссийска, а также Абинского и Крымского районов Краснодарского края бесплатно смонтировали специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань».

Теперь абоненты пользуются «умными счетчиками», которые могут передавать данные дистанционно. То есть показания новых приборов учета автоматически передаются на главный сервер компании. И потребителю не надо никуда идти. А еще обладателей новых счетчиков не посещают для проверок инспекторы и контролеры.

Кроме того, современная система учета электроэнергии позволяет потребителям экономить. Приборы можно запрограммировать на учет по зонам суток и самостоятельно корректировать нагрузку, перенося работу энергоемкой техники в зону действия более низкого тарифа. При этом работу «умных» счетчиков полностью отвечает электросетевая компания.

– Установка интеллектуальных приборов не только значительно повышает качество и точность учета, но и дает возможность автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, а также исключает вмешательство в работу энергосистемы недобросовестных лиц, – говорит директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

Модернизация системы учета электроэнергии идет в рамках реализации общей концепции группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация 2030» и Федерального закона № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Кстати, компания «Россети Кубань» реализует концепцию цифровизации с 2018 года.