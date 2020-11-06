АО «Черномортранснефть» провело учебно-тренировочное занятие по ликвидации условного разлива нефти на реке

Цель – проверка готовности технического персонала и аварийно-ремонтных служб Тихорецкого районного управления магистральных нефтепроводов (ТРУМН) АО «Черномортранснефть» к устранению аварий и инцидентов на производственном объекте. По сценарию датчики зафиксировали снижение рабочего давления на подводном переходе МН Малгобек – Тихорецк в русловой части р. Подкумок. На пульт диспетчера районного диспетчерского пункта поступил соответствующий сигнал. Транспортировка нефти по МН была незамедлительно «остановлена», для отключения условно поврежденного участка трубопровода произведено закрытие линейных задвижек. Прибывшая на место предполагаемого инцидента патрульная группа подтвердила «выход нефти».

Для устранения условного повреждения нефтепровода и его последствий в зону чрезвычайной ситуации были направлены аварийные колонны подразделения линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС «Подкумок», сотрудники центральной ремонтной службы, расчет добровольной пожарной дружины. Использовалось 7 единиц техники.

«Нефть» с водной поверхности была собрана с помощью специальных нефтесборных систем. Лаборанты эколого-аналитической лаборатории взяли пробы атмосферного воздуха, почвы и воды для последующего анализа.

В результате скоординированных действий персонала авария была устранена в максимально короткие сроки. Наблюдательная комиссия отметила, что аварийно-ремонтные службы НПС «Подкумок» с поставленными задачами справились.