Стало известно, когда на Кубань поступят бесплатные лекарства от коронавируса

В регионе объявили торги на закупку препаратов, которыми лечат больных коронавирусом на дому. На эти цели были выделены дополнительные средства из обоих бюджетов - федерального и регионального. Закупка лекарств завершится уже в ближайшее время.

Ожидается, что начать выдачу препаратов больным, находящимся на амбулаторном лечении, можно будет после 9 ноября.

– Краевое ведомство определило перечень медицинских препаратов. Амбулаторное лечение и выдача препаратов будет проводиться бесплатно, – сказал замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

Напомним, сегодня, 6 ноября, в Краснодарском крае зафиксирован новый антирекорд. Тех, у кого выявили COVID-19 уже 139 человек. Для того чтобы это число перестало расти, а инфицирование прекратилось, необходимо соблюдать простые правила. Носить маски везде, где наблюдается большое скопление народа и чаще мыть руки.