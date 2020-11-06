Аэропорту Сочи летом и осенью удалось почти полностью восполнить снижение пассажиропотока во время карантина

Фото администрации Сочи

Аэропорту Сочи удалось почти полностью компенсировать вынужденный и почти полный простой во время карантина весной и в начале лета 2020 года.

Об этом на пресс-конференции 6 ноября сообщил управляющий директор аэропорта Сергей Филиппов.

По его словам, предприятие во время карантина сумело сохранить коллектив-никто из почти полутора тысяч сотрудников в этот период не был уволен или сокращен. При этом иногда создавались ситуации, когда крупный сочинский аэропорт обслуживал всего по 200-300 пассажиров в сутки.

Зато летом 2020-го произошел взрывной рост пассажиропотока. Например, в августе этого года он достигал рекордных величин.

- Нам пришлось работать буквально на пределе человеческих возможностей. В августе пассажиропоток доходил до 44-45 тысяч человек в день. Это намного больше, чем в предыдущие годы. Нам даже пришлось привлекать на помощь сотрудников из других аэропортов края. Но мы справились. Потери по итогам года в пассажиропотоке почти компенсированы летним активным спросом. Мы ожидаем снижения по сравнению с 2019 годом всего примерно на 7%,- отметил Сергей Филиппов.