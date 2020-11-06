114-летнее здание станичного управления на Кубани получило охранный статус

Фото администрации КК

Здание станичного управления в станице Полтавской Красноармейского района края получило особый охранный статус. Дом 1906 года постройки стал историческим памятником архитектуры.

Под государственную охрану в районе поставлены всего пять зданий. Четыре из них находятся в Полтавской. Они построены в стилистике дореволюционной кирпичной эклектики и создают неповторимый колорит и стилистику.

Двухэтажному зданию станичного правления, построенному по инициативе атамана Владимира Крыжановского, в этом году исполнилось 114 лет.

- Это образец монументального административного здания эклектической архитектуры начала XX века в кубанской станице. Здесь и сейчас располагается администрация сельского поселения, – рассказали в региональном управлении госохраны объектов культурного наследия.

В станице Ивановской на государственную охрану поставлена также Скорбященская церковь, возведенная в 1886 году. Этот храм – редкий сохранившийся образец южнорусской деревянной архитектуры последней четверти XIX века.