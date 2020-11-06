Губернатор Кубани распорядился до конца недели обеспечить теплом все проблемные объекты

Фото администрации КК

Сейчас в крае запущено в работу уже 79% всех имеющихся котельных. Подача тепла должна начинаться по специальной заявке.

При этом краевым властям из целого ряда городов и районов поступает информация о том, что отопительный сезон так и не начинался. Это касается зачастую даже школ и детсадов.

– Если где-то не успели, надо сейчас работать в тройном режиме без выходных и перерывов. Но до конца недели все объекты, по которым есть заявки на теплоснабжение, должны быть обеспечены теплом, – подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросам теплоснабжения.

Вице-губернатор Александр Трембицкий пообещал решить существующие проблемы к концу текущей недели.

– В Ейском и Северском районе сменились теплоснабжающие организации, пришли новые инвесторы, поэтому потребовалось какое-то время на подписание договоров и согласование пуска газа. Ситуацию постоянно отслеживаем.. К концу этой недели весь край будет с теплом. – сказал Трембицкий.