На выходных в центре Краснодара пройдут рейды по проверке масочного режима

Фото мэрии Краснодара

В краевом центре ближайшие выходные станут рабочими днями для участников рейдовых групп по проверке масочного режима в магазинах, кафе и ресторанах. Ограничительные меры соблюдают далеко не все жители и гости города.

— Группы из сотрудников УМВД по Краснодару и работников городской администрации вечером в пятницу, и всю субботу и воскресенье будут проверять, как соблюдается масочный режим в магазинах, кафе и ресторанах, расположенных на Красной и прилегающих кварталах,- подчеркнул заместитель главы города Антон Смертин.

Как отметили в мэрии, пресекаться будет также работа баров и ночных клубов после полуночи, равно как и уличная торговля и выступления уличных музыкантов.

При этом, с вечера 6 ноября и на все выходные на улице Красной отключат иллюминацию.