На Кубани в 2021 году на ремонт дорог по нацпроекту направят 4,5 млрд рублей

Фото администрации КК

В 2021 году на реализацию профильного нацпроекта по ремонту и строительству дорог в регионе намечено направить рекордную сумму.- около четырех с половиной миллиардов рублей. Большая часть средств поступит из бюджета края.

Губернатор Вениамин Кондратьев 6 ноября рассказал журналистам, что наиболее масштабная работа развернется в Краснодаре, Сочи и Новороссийск. В этих городах и их окрестностях планируется отремонтировать примерно 175 км дорог.

– Все решения о ремонте того или иного участка принимаются совместно с жителями самих городов. Их просьбы и предложения являются определяющими при распределении средств нацпроекта, – отметил Кондратьев.

Значительные проекты реализуются и на региональных трассах.

В будущем году продолжится реконструкция дороги Краснодар – Ейск. Она призвана стать альтернативой платному участку федеральной трассы М-4 «Дон».

Также продолжатся работы по возведению нового Яблоновского моста.

– Первый этап строительства практически завершен, второй выполнен на 15%. В этом году на возведение объекта предусмотрено более 1 млрд рублей, – сказал глава региона.