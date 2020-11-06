В Сочи двух виндсерферов унесло в море.

В Сочи двух виндсерферов – местных жителей унесло в море. Инцидент произошел в Лазаревском районе курорта.

Оперативному дежурному Южного спасотряда МЧС обратился за помощью спортсмен, которого отнесло в районе поселка Аше примерно на один километр.

- Парус виндсерфер лег на воду, ветер тем временем усиливается и относит доску все дальше от берега, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели Лооского и Лазаревского подразделений ЮРПСО МЧС России вышли в море на катере и гидроцикле и доставили 54-летнего спортсмена на берег. Затем выяснилось, что в море терпит бедствие второй виндсерфер. Его отнесло от берега на три километра. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи спасатели более шести суток искали пропавшего в море виндсерфера из Ростовской области. Акваторию обследовали даже с вертолета.