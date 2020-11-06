В Краснодаре открыли памятную доску поэту и журналисту Крониду Обойщикову

Фото: krd.ru.

В Краснодаре открыли памятную доску Почётному гражданину города Крониду Обойщикову. В краевом центре помнят ветерана Великой Отечественной войны, поэта и журналиста. Доска установлена в доме №40 на улице Фестивальной, где жил и работал Кронид Обойщиков.

— Кронид Александрович принадлежал к тому поколению, которое прошло все ужасы войны, но не ожесточилось сердцем, умело ценить и любить жизнь во всех её проявлениях. У него, без преувеличения, был безграничный талант, — сказал заместитель главы Краснодара Антон Смертин.

Ветерану в этом году исполнилось бы 100 лет. Он - автор 25 поэтических сборников, 2 оперетт и 200 песен.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что поэт Кронид Обойщиков скончался в Краснодаре в сентябре 2011 года. Заслуженный деятель культуры ушел на 92-м году жизни