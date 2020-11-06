Парламентарии Кубани предложили ужесточить наказания за продажу алкоголя без маркировки

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В Краснодаре руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко провел заседание Совета законодателей Краснодарского края. В числе других был рассмотрен вопрос об изменении федерального закона, который регулирует производство и оборот алкогольной продукции. Изменения предложили депутаты.

«Фальсифицированный алкоголь представляет реальную опасность для жизни и здоровья жителей региона, она наносит существенный ущерб экономике Кубани, - сообщил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его словам, в федеральном законодательстве необходимо закрепить условия для ограничиват получение лицензии для недобросовестных продавцов алкогольной продукции.

На заседании напомнили, что за последние четыре года факты розничной продажи спиртного без маркировки и нанесения обязательной информации были выявлены в 200 магазинах, ресторанах и кафе.