В центре Краснодара закрыли "Фудмаркет"

@foodmarket_centergoroda

В центре Краснодара закрыт крупный ресторанный комплекс "Фудмаркет". Его работа приостановлена по предписанию Роспотребнадзора. Нарушения зафиксированы в административных протоколах. В понедельник состоится судебное заседание. Насколько закрыли комплекс, пока не известно.

- Мы честно старались сделать пребывание у нас безопасным: столы расставлены с учётом соблюдения необходимой дистанции, наряду с санитайзерами и антисептиками мы выдавали маски и измеряли вам температуру. У нас круглосуточно работали рециркуляторы воздуха; мы открыли террасу для более просторной посадки, - прокомментировали в пресс-службе комплекса. - Но проверяющие сочли данные меры недостаточными.

Напомним, что всего за семь месяцев работы были обследованы более 150 тысяч магазинов, кафе и ресторанов. 20,5 тысяч из них нарушили требования Роспотребнадзора.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани открыли горячую линию для выявления нарушений санитарной безопасности. Горячая линия работает круглосуточно.