В Краснодаре школа в посёлке Российском примет учеников 1 сентября 2021 года

Фото: krd.ru.

В Краснодаре школа на 1100 мест в посёлке Российском примет учеников 1 сентября 2021 года. Строительство общеобразовательного учреждения завершат в первом полугодии. Сейчас в здании ведется отделка и монтаж коммуникаций.

— Школа в посёлке Российском крайне необходима. Предыдущий подрядчик не укладывался в сроки. Сегодня на объекте работает надёжная организация, которая уже реализовала в Краснодаре несколько социальных проектов, — сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Общеобразовательное учреждение строится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Трёхэтажное здание площадью 22,5 тысяч кв. м возводится на участке около 2,3 га.

В пресс-службе мэрии Краснодара напомнили, что в разных микрорайонах города сегодня ведется строительство 9 школ и 7 детских садов. Всего за последние три года в Краснодаре построили 9 новых общеобразовательных учреждений.