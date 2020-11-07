Погода выходных на Кубани: бабье лето закончилось

Фото мэрии Сочи

Заметно похолодало в начале выходных почти на всей территории региона, включая и черноморские курорты Например, в Сочи утром 7 ноября температура воздуха не превышает 10 градусов. Днем синоптики обещают всего на 3-4 градуса выше.

Виной тому довольно сильный северный ветер накануне. Краевой гидрометцентр ожидает сохранения такой погоды до конца выходных.

- На выходных в крае ожидается переменная облачность, без осадков. 8 ноября ночью и утром местами туман. Ветер западный, 3-8 м/с, днем 8 ноября местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 4…9°, в юго-восточных районах 0…+5°; днем 11…16°. На Черноморском побережье переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 7…12°, днем 14…19°,- говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура морской воды у берегов края разнится от 13 градусов в Ейске до все еще теоретически пригодных для купания 19-ти в Сочи.