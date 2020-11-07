В Сочи перед судом предстали содержатели подпольного игрового клуба

Фото СК РФ

Для этого мужчина купил 15 компьютеров, и в начале 2018 года установил их в арендованном помещении на улице Донской.

Для работы в клубе он нанял 31-летнюю жительницу Сочи, которая выполняла роль администратора, принимая ставки от посетителей. Спустя примерно 4 месяца организаторов азартных игр на деньги прямо в клубе задержали полицейские. Дело было передано для расследования в СК.

- Собранные СК по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летней местной жительницы. Она признана виновной в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.171.2 УК РФ),- сообщает СУ СК по региону.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. В то же время хозяина клуба также скоро будут судить по той же статье УК.