Сотрудник СИЗО в Новороссийске пытался пронести на работу наркотики для задержанных

Фото УФСИН по краю

Прапорщик — инспектор СИЗО-3 в Новороссийске был пойман с поличным за весьма малопочтенным занятием. В нательном белье он пытался доставить около 10 граммов гашишного масла обителям следственного изолятора.

Прапорщика задержали его же коллеги-сотрудники СИЗО прямо на КПП, и изъяли у него два пакета с содержимым зеленого цвета.

Как удалось установить, сотрудник СИЗО сделал это отнюдь не из-за внезапного приступа сострадания, а банально за деньги.

- В настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела,- сообщает пресс-служба УФСИН по краю.