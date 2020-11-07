За сутки на Кубани подтверждено 140 случаев COVID-19

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Среди пациентов 88 женщин и 52 мужчины. Возраст заболевших от семи до 85 лет.

Среди заболевших пятеро детей от 7 до 17 лет в Анапе, Белоглинском, Белореченском и Крымском районах.

– Общее число заболевших на сегодняшний день – 18344 человека, из них 1594 ребенка. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 323,2,- сообщает региональный Минздрав.

Между тем, в Краснодаре значительно усиливаются меры воздействия на нарушителей режима повышенной готовности.

В частности, мэрия краевого центра сообщила о резком увеличении численности рейдовых бригад из числа полицейских и сотрудников администрации. Они будут проверять соблюдение масочного режима в общепите и транспорте, а также призваны пресекать работу кафе и ресторанов после ноля часов.

Кроме того, на улице Красной в Краснодаре по решению властей отключена ночная иллюминация.

Вероятно, это сделано для того, чтобы по вечерам не привлекать в центр города слишком большого числа желающих прогуляться.