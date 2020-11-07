На Кубани умерло еще семь человек с диагностированным коронавирусом

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57-летняя женщина из Курганинского района была доставлена в больницу Лабинска. Тест на коронавирус показал положительный результат . Пациентку поместили на ИВЛ, но это не спало ей жизнь.

47-летняя жительница Краснодара умерла в местной больнице До этого у нее был подтвержденный диагноз COVID 19 Пациентка некоторое находилась на ИВЛ.

В Красноармейском стационаре умерла 43-летняя женщина из Динского района. В больницу она поступила в тяжелом состоянии- с высокой температурой и кашлем. Анализ подтвердил наличие в организме коронавируса.

В Северскую ЦРБ с положительным результатом на COVID-19 положили 68-летнего мужчину из этого же района. Состояние пациента ухудшалось и его подключили к ИВЛ. Однако, все усилия врачей оказались тщетны.

65-летний житель Анапы умер в Крымской ЦРБ. Анализ подтвердил наличие опасной инфекции в организме. Подключение к искусственной вентиляции легких не спасло ему жизнь.

84-летняя жительница Армавира доставлена в местную больницу в тяжелом состоянии, с серьезным затруднением дыхания. Вскоре пациентка умерла. До этого тест на коронавирус у нее был положительным.

96 -летняя жительница Сочи умерла в местной инфекционной больнице. До этого у нее был обнаружен коронавирус, и она несколько дней провела на ИВЛ.

- Всего с начала пандемии на Кубани умерло 467 пациентов с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.