В Сочи сотрудникам и ветеранам УВД вручили ключи от новых квартир

Фото мэрии Сочи

Накануне профессионального праздника- Дня сотрудника органов внутренних дел министр МВД РФ Владимир Колокольцев в Сочи принял участие в открытии жилого комплекса из трех многоквартирных домов на улице Искры в микрорайоне Кудепста.

Вместе с мэром Алексеем Копайгородским глава ведомства вручил новоселам ключи от нового жилья.

Новые квартиры передаются очередникам по договорам социального найма. Часть жилого фонда участковые уполномоченные, следователи, оперуполномоченные, госавтоинспекторы и представители других подразделений получили в служебное пользование. В шаговой доступности для его жителей находятся детский сад, школа, поликлиника. Во дворе оборудованы спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха.

Владимир Колокольцев поблагодарил главу города Сочи Алексея Копайгородского за помощь в благоустройстве прилегающей к жилому комплексу территории, поздравил новоселов, пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

– Символично, что ключи от новых квартир вручаются накануне нашего общего профессионального праздника – Дня сотрудника органов внутренних дел. Пусть у вас дома будет всегда светло и уютно, а родные и близкие окружают заботой и душевным теплом», – сказал глава МВД России.

Мэр Сочи также поздравил полицейских города, отметил важность их работы для безопасности жителей и гостей курорта.

– Многочисленные событийные мероприятия, которые проходят на курорте 12 месяцев в году постоянно демонстрируют высокий уровень вашей профессиональной подготовки. Вы способны выполнять самые трудные задачи. Это пресечение нарушений общественного порядка, предотвращение террористических актов, экстремистских проявлений, задержание опасных преступников. Спасибо Вам за ваш добросовестный труд, преданность профессии и честное отношение к работе! , – отметил Алексей Копайгородский.