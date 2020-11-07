В Белореченском и Тихорецком районах до конца года благоустроят пять общественных территорий

Фото администрации КК

Участки для благоустройства определены голосованием местных жителей. В результате отобраны 183 проекта из 161 поселения.

На эти работы из краевого бюджета до конца 2020 года направят 240 млн рублей.

В селе Бжедуховском Белореченского района идет масштабная реконструкция местного парка площадью около 10 тысяч квадратных метров. Здесь выкладывают дорожки, проводят освещение, обустраивают зону отдыха.

В поселке Школьненском возле ДК появится новая детская площадка с современным покрытием.

- В станице Фастовецкой Тихорецкого района реконструируют парк на площади в 2 тысячи квадратных метров. Подрядчики укладывают тротуарную плитку, проводят освещение, озеленение, устанавливают сцену под открытым небом. В станице Новорождественской обустраивают тротуар, в поселке Степном – детскую игровую площадку,- сообщает администрация края.

В регионе уже началась подготовка к работам по благоустройству в 2021 году. Краевые власти обратились к жителям региона с просьбой как можно активнее включиться в разработку конкретных проектов в городах и районах.