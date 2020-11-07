В 2020 году НКО на Кубани получат бюджетные гранты почти на 130 млн рублей

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В 2020 году краевыми властями проведено три конкурса на предоставление бюджетных грантов на развитие деятельности общественным объединениям и социально ориентированным НКО. Общая сумма таких субсидий составила более 81 миллиона рублей.

Новороссийская организация «Безбарьерный город» на деньги от бюджетного гранта претворяет в жизнь проект обучения блогерству подростков с инвалидностью.. Проект направлен на развитие творческого потенциала у таких детей и вовлеченности их в социум.

Грант предоставлен также региональной организации «Добрый-Юг» на проект «Новая жизнь старым вещам» ,который занимается сбором и переработкой отживших свое вещей и предметов интерьера.

До конца 2020 года по итогам конкурсов некоммерческим организациям планируется предоставить еще 47 млн рублей.

– Важно, чтобы жители края получили реальную помощь от реализации заявленных социальных проектов. Со своей стороны мы готовы оказать необходимую поддержку НКО для выстраивания дальнейшего диалога с органами исполнительной власти, – подчеркнул вице-губернатор Кубани по вопросам внутренней политики Игорь Чагаев.