Экологические активисты собрали более 3 тонн мусора на берегах Кубани в Краснодаре

Фото Инстаграм Илья Шакалов

Активисты из числа горожан в Краснодаре 7 ноября вышли на уборку русла и берегов Кубани от мусора. Экологическому десанту удалось собрать около 3 тонн мусора.

Судя по количеству и ассортименту собранного, многие жители краевого центра используют реку в качестве помойки.

— Большой группой неравнодушных граждан в количестве почти 100 человек собрали около 3 тонн мусора: покрышки, бытовой мусор, железные прутья, не говоря уже о огромных, намытых течением, деревьев. Мы видим, что горожанам небезразлично то место, где они живут - наш любимый город Краснодар. Большое спасибо всем коллегам: депутатам, представителям мэрии Краснодара, общественным и молодёжным организациям, экоактивистам, Общественной палате Краснодарского края и просто горожанам, которые отозвались на наш призыв сделать большое и важное дело,- написал в своем Инстаграм участник экодесанта, муниципальный депутат Илья Шакалов,