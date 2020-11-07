Два человека пострадали на Кубани в столкновении "Газели" с "Мерседесом"

Фото ОГИБДД по краю
В 14.15 7-го ноября на автотрассе Новороссийск-Керчь, в районе поселка Верхнебаканского 21-летний водитель автомобиля «Мерседес» внезапно выехал на встречную полосу движения.
В это время навстречу ему ехала «Газель». Автомобили столкнулись лоб в лоб с огромной силой.
От удара грузопассажирской «Газели» оторвало кузов, он отлетел на обочину трассы. Уничтожена и практически вся передняя часть немецкой иномарки.
- В результате ДТП многочисленные травме получили водители автомобилей. Сечас они доставлены в больницу,- рассказали «Комсомолке» в ОГИБДД по краю.
В инспекции также напомнили водителям о недопустимости выезда на встречную полосу в неположенных местах автотрасс.