Два человека пострадали на Кубани в столкновении "Газели" с "Мерседесом"

Фото ОГИБДД по краю

В 14.15 7-го ноября на автотрассе Новороссийск-Керчь, в районе поселка Верхнебаканского 21-летний водитель автомобиля «Мерседес» внезапно выехал на встречную полосу движения.

В это время навстречу ему ехала «Газель». Автомобили столкнулись лоб в лоб с огромной силой.

От удара грузопассажирской «Газели» оторвало кузов, он отлетел на обочину трассы. Уничтожена и практически вся передняя часть немецкой иномарки.

- В результате ДТП многочисленные травме получили водители автомобилей. Сечас они доставлены в больницу,- рассказали «Комсомолке» в ОГИБДД по краю.

В инспекции также напомнили водителям о недопустимости выезда на встречную полосу в неположенных местах автотрасс.