В Сочи пожарные тушили загоревшуюся авторемонтную мастерскую

Фото ГУ МЧС по краю

В половине третьего дня 7 ноября диспетчеру пожарного гарнизона в Сочи поступило сообщение о пожаре в производственном здании в поселке Лазаревском, в переулке Павлова.

На место немедленно выехали пожарные.

По прибытии сотрудники ИЧС увидели, что горит помещение авторемонтной мастерской. Пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров.

- К тушению пожара привлечены 21 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек личного состава и 5 единиц техники,- сообщали в ГУ МЧС по краю.

Через полчаса пожарным удалось локализовать пламя, а еще через 10 минут полностью потушить огонь.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.

Огнем сильно повреждены два находившихся в мастерской автомобиля.