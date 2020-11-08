В Сочи из горящего дома эвакуировали пять человек

Пожар потушили к 6 часам утра Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сильный пожар произошел ранним утром 8 ноября в Лазаревском районе Сочи. На улице Алексеевской в селе Алексеевка загорелся частный дом. О возгорании экстренным службам сообщили около 4:45.

Первый подразделения добрались до места пожара спустя 20 минут, к этому времени огонь охватил здание на площади 300 квадратных метров.

- Из здания эвакуировали пять человек. В 5:35 распространение огня было остановлено, в 6:00 пожар ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – На месте работали 20 человек и шесть единиц техники.

В пожаре никто не пострадал, уточнили в экстренном ведомстве.