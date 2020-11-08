Рост продолжается: В Краснодарском крае за сутки COVID-19 диагностирован у 143 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае зафиксирован рекорд суточного прироста заболеваемости коронавирусом. Утром 8 ноября стало известно 143 новых подтвержденных диагнозах. Среди заразившихся десять детей в возрасте от одного года, а самому возрастному пациенту 96 лет. За это же время выписаны 57 человек, еще пятеро скончались.

Случаи заболевания COVID-19 отмечены в 20 муниципалитетах, больше всего пришлось на Краснодар – 32. На сегодняшний день в регионе лечится от коронавируса 5981 человек, в стационарах 4659 пациентов.

- 44 пациента сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо находятся на ЭКО в краевой больнице №1, – сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

Общее число жертв коронавируса в Краснодарском крае достигло 472.