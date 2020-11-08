В Краснодарском крае умерли еще пять человек с коронавирусом, всем было больше 60 лет

Коронавирус в Краснодарском крае продолжает уносить жизни

В Краснодарском крае скончались еще пять человек, у которых был обнаружен COVID-19. Всем пациентам было больше 60 лет и имел сопутствующие заболевания. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 472

В Краснодаре умер 70-летний житель Приморско-Ахтарского района, в ККБ №2 скончался 62-летний житель краевого центра, в Сочи остановилось сердце 69-летнего мужчины из Туапсинского района, в Тихорецке и Лабинске с пневмонией скончались 62-летняя женщина и 68-летний мужчина.

По данным на 8 ноября, в Краснодарском крае зафиксировано 143 новых случая коронавируса в 20 муниципалитетах.

В стационарах находятся 4659 человека, всего же в Краснодарском крае продолжает лечение 5981 пациент.