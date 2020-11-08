В Краснодаре горит краевой стрелковый клуб

Фото с места пожара: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодаре днем 8 ноября произошел крупный пожар рядом с парком 30-летия Победы на Затоне. На улице Береговой загорелось здание краевого стрелкового клуба.

Пожар в стрелковом клубе Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

- Сообщение о пожаре поступило в 11:47, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – По прибытию установлено, что произошло загорание одноэтажного здания, примерная площадь пожара 700 квадратных метров.

На месте создан штаб, объявлен повышенный ранг пожаротушения, работают звенья газодымозащитной службы.

- Подано пять пожарных стволов, созданы боевые участки тушения. На месте работают 51 человек и 15 единиц техники, - уточнили в экстренном ведомстве.

В 12:50 пожар удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. На место направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории, причины возгорания будут установлены позднее.