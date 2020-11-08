В Краснодаре потушили крупный пожар в краевом стрелковом центре

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В центре Краснодара потушили крупный пожар. Около 11:40 в воскресенье 8 ноября загорелся краевой стрелковый центр, расположенный на улице Береговой рядом с парком 30-летия Победы на Затоне. Огонь уничтожил 900 квадратных метров второго этажа здания.

- В 12:50 пожар был локализован, в 13:12 – ликвидировано открытое горение. Полностью пожар ликвидирован к 14:00, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. – Не месте работали 53 человека и 17 единиц техники.

Сейчас на месте ЧП проводят следственно-оперативные действия, точные причины крупного пожара устанавливаются.