Краснодарские бегуны устроили соревнование с трамваем и выиграли

Спортсмены оказались быстрее трамвая на дистанции от конечной до конечной Фото: krd.ru

Краснодарские бегуны-любители необычным образом решили поздравить городской трамвай со 120-летием, устроив необычный забег. Атлеты вступили в «битву» с восьмым маршрутом и устроили забег от конечной до конечной.

- Это не первый подобный забег. Мы уже обгоняли 4 и 5 маршруты. Участники заранее не знали ни длины дистанции, ни маршрута, чтобы не смогли протестировать дистанцию и подготовиться, - рассказал «КП-Кубань» спортсмен-любитель Александр Черкис.

8 ноября группа бегунов стартовала от Хладокомбината вместе с вагоном, следовавшим по маршруту номер 8, и смогла добраться до конечной на улице Солнечной раньше трамвая. Вагон спортсмены встречали аплодисментами.

- Беговое сообщество поздравляет Краснодарский трамвай с юбилеем - 120 лет. «Старичок», спасибо, что ты есть в нашем городе! Я же горжусь своими друзьями, способными бегать быстрее общественного транспорта, - добавил Черкис.