Дзюба больше не капитан: стартовые составы на матч Зенит – Краснодар

Стали известны стартовые составы Зенита и Краснодара на матч 14 тура РПЛ, который состоится в Санкт-Петербурге 8 ноября и начнется в 19:00.

Попавший в неприятную ситуацию с публикацией интимного видео Артем Дзюба выйдет на поле с первых минут, однако капитаном «Зенита» будет защитник Деян Ловрен.

Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Барриос, Оздоев, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Сутормин, Крапухин.

В составе «Краснодара» сыграют с первых минут защитник Сорокин, а также полузащитник Виктор Классон. На скамейке запасных появился Реми Кабелла, который ранее сдал сомнительный тест на коронавирус и пропустил несколько недель.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Чернов, Кайо, Ионов, Классон, Олссон, Сулейманов, Берг.

Запасные: Городов, Литвинов, Камболов, Уткин, Сперцян, Вильена, Кабелла, Марков.

Онлайн-трансляция матча Зенит - Краснодар на сайте KP.RU