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В администрации Краснодара рассказали, нужно ли школьникам носить маски во время уроков

Новые правила вступили в силу с 28 октября
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
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В администрации Краснодара объяснили, нужно ли школьникам носить маски во время уроков. Новый приказ городского департамента образования был издан 28 октября и успел наделать много шума в родительских чатах.

Согласно документу дети должны будут носить маску при входе и выходе из школы, в коридорах, рекреация, местах массового пребывания людей и местах, где нет рециркуляторов воздуха.

- Во время уроков учащиеся могут находиться в классах без масок, - пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Городские власти отмечают, что введенные меры приняты для того, чтобы заражение не могло произойти при пересечении потоков учащихся.

Образование