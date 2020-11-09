В Белореченском районе построят систему очистки воды

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Систему очистки воды построят в поселке Родники Белореченского района. Здесь возведут станцию обезжелезивания воды. Объект поставят в рамках реконструкции головного водозабора «Южный».

- От водозабора получают хозяйственно-питьевую воду 51,6 тысяч жителей Белореченска. Его реконструируют за счет федерального проекта «Чистая вода», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Планируется, что станция обезжелезивания будет иметь производительность 10 тысяч кубометров в сутки. Реконструкцию водозабора «Южный» начнут уже в этом году, а сдадут готовый объект в следующем году. На строительство потратят 132 миллиона рублей, из которых 120 миллионов выделены из федерального бюджета.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что проблемы с водой в Геленджике решат бурением скважин.