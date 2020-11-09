У жителя Краснодара за долги арестовали элитный мотоцикл

Фото пресс-службы УФССП РФ по краю

Директор строительной компании «Антико Плюс» накопил солидные долги по налогам, а также задолжал деньги перед другой организацией. Но гасить суммы владелец организации не торопился. Тогда к взысканию подключились приставы.

- Значительную часть задолженности удалось взыскать. А на остаток в два миллиона рублей приставы нашли у должника имущество – элитный мотоцикл BMW. Двухколесный транспорт арестовали. Для его оценки привлечен эксперт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарском краю.

Если в ближайшее время владелец компании не погасит два миллиона, мотоцикл будет продан на аукционе, а деньги с его продажи пойдут в счет погашения долга.