«Тепло должно пойти во все дома без исключения»: Мэр призвал реагировать на каждую жалобу краснодарцев

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С 9 ноября все котельные Краснодара должны включиться в работу. Мэр города Евгений Первышов на планерном совещании отметил, что тепло должно пойти во все дома без исключения, и поручил внимательно следить за ситуацией и реагировать на все жалобы.

- В октябре мы вводили отопительный сезон по заявочному принципу. Но с сегодняшнего дня в каждом доме, в каждой квартире должно быть тепло. У нас впереди - достаточно сложный эпидемиологический период, связанный с дополнительной нагрузкой на лечебные учреждения по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для того, чтобы не было сырости, особенно это касается всех без исключения социальных объектов, это нужно ещё раз проверить, - сказал Первышов.

Также глава города возложил ответственность на департамент городского хозяйства открыть «горячую линию» по отопительному сезону, и помогать жителям города делать соответствующий перерасчёт, если были сорваны поставки коммунальных услуг.

Стоит отметить, что по данным синоптиков 9 ноября самый теплый день на этой неделе. К 15 числу температура воздуха днем опустится до +4 градусов.