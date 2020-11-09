«Не рассчитал силы»: Житель Кубани убил собутыльника, заступившись за женщину

Расследование продолжается

54-летний житель села Соленого Мостовского района взял бутылочку спиртного и пошел в гости к соседям. Дружеские посиделки продлились недолго. Занимательные беседы переросли в ссору, а потом и вовсе в драку.

- Мужчина распивал алкоголь с 31-летним мужчиной и его матерью. Когда хозяева начали конфликтовать, гость заступился за женщину. Он несколько раз ударил по голове ее сына. Мать пострадавшего вызвала на место скорую. Но 31-летний мужчина уже скончался от полученных травм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В отношении 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.