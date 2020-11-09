Одной из школ Краснодара дадут имя Сергея Палагина

Сергей Палагин. Фото: kguki.com

6 ноября после коронавируса не стало 52-летнего заместителя главы Центрального округа Сергея Вячеславовича Палагина. Он был Героем России, военным летчиком, командиром вертолетного полка.

Сегодня, 9 ноября, состоится прощание с Палагиным. Церемония, как это диктуют меры предосторожности в пандемию, будет закрытой.

Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил именем Сергея Палагина назвать одну из школ города.

- Сегодня прощаемся с Героем России, Почетным гражданином Краснодара Сергеем Вячеславовичем Палагиным. Уверен, что мы должны сохранить память о нём. В Краснодаре многие школы носят имена Героев Советского Союза, Героев России или тех, кто внёс вклад в историю нашей страны. Есть еще не наименованные школы. Одной из таких предлагаю присвоить имя Сергея Вячеславовича. Например, открытой в этом году школе на 1100 мест по ул. Красных Партизан, - сказал Первышов.