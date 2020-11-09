ПАО «ТНС энерго Кубань» запускает мобильные офисы

Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань»

ПАО «ТНС энерго Кубань» - гарантирующий поставщик электроэнергии в Краснодарском крае и республике Адыгея становится еще ближе к своим потребителям. Теперь у компании есть мобильные офисы! А именно - две комфортабельные «ГАЗели» с фирменной символикой компании, оборудованные удобными креслами, обогревателем и кондиционерами. Салон разделён на две зоны: кабину оператора и «приёмную», где можно присесть и заполнить необходимые документы.

Мобильный офис - это передвижной клиентский центр, который помогает жителям отдаленных территорий и льготным категориям граждан решить широкий спектр вопросов, связанных с энергоснабжением, а именно: - оплатить счёт за электроэнергию; передать показания счетчика, - заключить договор, - открыть/закрыть лицевой счёт, внести в него изменения; подключить электронную квитанцию; зарегистрироваться в личном кабинете; получить консультацию по расчётам в квитанции; оплатить услуги ЖКХ, связи, налоги, пошлины;

- Мобильный офис уже приезжает в те уголки нашего региона, где нет стационарных офисов. Удобство такого сервиса уже оценили жители Ейского района и пригорода Новороссийска, - говорят в компании.

Узнать подробную информацию о графике работы мобильного офиса можно на сайте гарантирующего поставщика в специальном разделе «Мобильный офис».