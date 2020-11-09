В Краснодарском крае продолжает расти количество заболевших коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация в Краснодарском крае напряженная. График статистики последнюю неделю ползет вверх. По данным на 9 ноября за последние сутки число заболевших COVID-19 на Кубани выросло на 144 человека.

- В Краснодаре заболел 41 человек, в Анапе – 15, в Туапсинском районе – 12. Десять пациентов получили положительные результаты на коронавирус в Белореченском районе, по девять – в Горячем Ключе и Северском районе. Семь инфицированных прибавилось в Сочи, пять – в Тихорецком районе, по четыре – в Апшеронском и Выселковском районах. По три человека с коронавирусом зафиксировано в Ейском, Крымском Темрюкском и Щербиновском районах. По два – в Абинском, Калининском, Кущевском, Красноармейском, Славянском районах. По одному случаю COVID-19 выявлено в Геленджике, Армавире, Гулькевичском, Кавказском, Ленинградском, Староминском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также в оперштабе отметили, что среди заболевших коонавирусом за последние сутки – 13 детей в четырех районах края, самому маленькому – один год. Стоит отметить, что увеличивается количество пациентов в тяжелом состоянии. В настоящее время к ИВЛ подключено 46 человек, еще пятеро находятся на ЭКМО.